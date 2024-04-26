Медики діагностували у нього серйозні травми. Стан оцінюють як важкий.

У центрі Варшави злочинці в масках напали на 58-річного українця. Чоловіка побили та викрали велику суму грошей готівкою.

Як повідомляє Inpoland, нападники вдарили потерпілого, повалили його з ніг та жорстоко побили. Потім злочинці викрали в українця майже 2 мільйони злотих (400 тисяч євро).

"Кримінальне розслідування у цій справі веде прокуратура Варшави-Середмістя, яке зосереджено на виявленні та притягненні до відповідальності зловмисників", - прокоментували в поліції.

Зловмисники втекли з місця події, залишивши потерпілого пораненим. Поліція веде широкомасштабні заходи для розшуку злочинців та встановлення осіб, причетних до нападу.

Потерпілого ушпиталили. Медики діагностували у нього серйозні травми. Стан оцінюють як важкий.

Інші злочини в Польщі

22 листопада стало відомо, що у Польщі 42-річний український шеф-кухар Сергій Трончук вбив свою 29-річну дружину Юлію та двох доньок, яких вона йому народила, але залишив серед живих 11-річного сина Юлії від першого шлюбу.

Журналісти дізналися, що чоловік чотири дні жив з тілами у квартирі, а потім зізнався у скоєному злочині. Під час допиту Трончук стверджував, що у родині були конфлікти через фінансові труднощі. За словами Трончука, перед злочином він знову посварився з дружиною, вона пішла спати з доньками, а він пиячив, а потім вчинив вбивство. Також повідомлялося, що Юлія була єдиною дитиною у своїх батьків.

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