Затримані кілька років жили у Німеччині, поділилися прикордонники.

Двоє братів незаконно повернулися в Україну з Польщі - в камуфляжному одязі, під яким був гідрокостюм, перепливли річку Західний Буг.

Мокрих зловмисників біля українсько-польського кордону виявив прикордонний загін, повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram та показала фото затриманих. У братів із собою був інструмент для перерізання дроту та запас їжі.

"Чоловіки кілька років проживали в Німеччині та через відсутність роботи там вирішили незаконно потрапити на Батьківщину… Громадян притягнули до адмінвідповідальності, рішення прийматиме суд", - додали у ДПСУ.

Відео дня

Цікаві новини - сьогодні це слід прочитати

Варто зазначити, що останнім часом з'являлося чимало новин про те, що українські чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) намагалися незаконно потратити за кордон різними способами, зокрема, перепливаючи річки. Прикордонники вже зловили чимало таких зловмисників. У ДПСУ повідомляли, що розцінки за незаконне переправлення людей з української території становлять 3-10 тисяч доларів.

У чоловіків-українців призовного віку, які опинилися за кордоном, виникли проблеми - з 23 квітня до 18 травня їм припинили надавати консульські послуги. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відновлення надання послуг відбудеться після того, як набуде чинності закон нашої держави, у якому передбачено посилення мобілізації. Після цього консульські послуги надаватимуться з урахуванням норм, передбачених новим законом.

Вас також можуть зацікавити новини: