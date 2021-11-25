Есмінець працюватиме разом із союзниками та партнерами Альянсу в регіоні, зазначили у ВМС Штатів.

Американський ракетний есмінець Arleigh Burke (DDG 51) увійшов у Чорне море під час звичайного патрулювання 25 листопада 2021 року.

Про те, що корабель увійшов в Чорне море, повідомляє прес-служба Військово-морських сил США.

"Перебуваючи в Чорному морі, корабель працюватиме разом із союзниками та партнерами НАТО в регіоні для забезпечення безпеки та стабільності на цьому життєво-важливому міжнародному водному шляху. Союзники та партнери НАТО регулярно діють у регіоні, щоб забезпечити безпечне, стабільне та безпечне морське середовище", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожФлагман ВМС США увійшов у Чорне море: з'явилася реакція УкраїниArleigh Burke – один із чотирьох есмінців ВМС США, що базуються на військово-морській базі Рота, Іспанія. Належить до командування 65 оперативної групи для підтримки архітектури інтегрованої протиракетної оборони НАТО.

Шостий флот США зі штаб-квартирою в Неаполі (Італія) проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто разом із союзними та міжвідомчими партнерами з метою просування національних інтересів США, безпеки та стабільності в Європі та Африці.

Нагадаємо, з 18 червня по 10 липня 2020 року у Чорному морі тривали міжнародні навчання "Сі Бриз", вони були наймасштабніші за свою історію. У навчаннях взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. чоловік особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

Автор: Лариса Бекета