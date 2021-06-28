В ході навчань відпрацюють різні бойові сценарії, серед яких - зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції.

Сьогодні в Одесі стартували міжнародні навчання «Сі Бриз-2021» (Sea Breese).

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія відкриття навчань зараз проходить в готелі «Брістоль».

Читайте такожАмериканський есмінець USS Ross пришвартувався в одеському порту (фото)Керівник навчань від України - заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України капітан 1-го рангу Олексій Доскато, від США - капітан 1-го рангу Стюарт Бауман.

Крім України і США, у навчаннях беруть участь представники 29 країн. Це Австралія, Албанія, Об'єднані Арабські Емірати, Бангладеш, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Канада, Литва, Латвія, Молдова, Норвегія, Пакистан, Польща, Румунія, Сенегал, Туреччина, Франція, Швеція, Японія, Північна Ірландія.

Загалом у навчаннях беруть участь понад 30 літаків і вертольотів, до 5 тис. чол. особового складу, 50 одиниць озброєння і техніки. Від України до навчань залучено ВМС, Повітряні сили, Військову службу правопорядку, Медичні сили, Держприкордонслужбу, СБУ, Нацполіцію, Морську охорону тощо.

Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

У цьому році навчання пройдуть з 28 червня по 10 липня і будуть наймасштабнішими за 20 років. У навчаннях візьмуть участь 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Багатонаціональні навчання пройдуть у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.

Раніше у Чорне море зайшов ракетний есмінець США.

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Автор: Лариса Козова