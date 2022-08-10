Посольство України надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.

У столиці Чорногорії, Подгориці, працівники кафе "Руски Бар" носять робочу форму з символікою російського фашизму - Z. Посольство України надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії та буде чекати офіційної реакції.

Про це посольство України в Чорногорії повідомило у себе в Facebook.

"Посольство України в Чорногорії жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою "Руски Бар" у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять сумнозвісну символіку російської збройної агресії проти України – літеру "Z". Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", – заявило українське посольство.

Раніше було відео, як чоловік на Уралі перетворив пропагандистську літеру "Z" на слово "AZOV".

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