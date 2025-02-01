На борту медичного літака були чотири члени екіпажу, дитина і супроводжуючий пацієнта.

У США легкомоторний літак медичної евакуації Learjet 55 зазнав аварії біля Філадельфії недалеко від торгового центру. Про це повідомляє CBS News Philadelphia.

Повідомляють, що на борту були чотири члени екіпажу, дитина і супроводжуючий пацієнта. Пацієнтом-дитиною була дівчинка з Мексики, яка проходила лікування в Shriners Children's Philadelphia, повідомив Мел Бауер, представник лікарні. Її лікування закінчилося, і вона прямувала додому.

На відеозаписах із соцмереж видно, як літак увійшов у піке, врізався в землю і вибухнув. Катастрофа сталася близько 18:30 за місцевим часом неподалік від торгового центру Roosevelt Mall.

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Під час аварії борт врізався в житлові будинки, які загорілися. Уламки літака розкидані по всій окрузі. У цей час усередині приміщень перебували люди.

Наразі відомо, що шістьох людей доправили в лікарню, троє отримали медичну допомогу і були виписані, а троє залишаються в лікарні в задовільному стані.

Авіакатастрофа в США

Катастрофа сталася через два дні після смертоносної авіакатастрофи у Вашингтоні, коли в ніч на четвер у столиці США розбився пасажирський літак. Лайнер заходив на посадку, коли йому перекрив траєкторію військовий вертоліт. Сталося зіткнення, внаслідок якого обидві машини впали в річку.

У списку пасажирів були 60 осіб і чотири члени екіпажу. На борту вертольота були троє військових.

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