Навряд чи досвідчений екіпаж припустився помилки, яка призвела до зіткнення з пасажирським літаком.

Маршрут польоту Black Hawk, який потрапив у катастрофу з літаком American Airlines, не був складним. Екіпаж військового гелікоптера виконував звичайний тренувальний політ за добре відомою траєкторією. Про це у четвер повідомив представник армії США Джонатан Козіол, старший прапорщик армії у відставці, який має майже тридцятирічний досвід у військовій авіації, пише Business Insider.

Під час медіа-брифінгу Козіол уточнив, що цей політ, найімовірніше, розглядався як "низькоризиковий", а не середній або високий за рівнем загрози.

Під час передпольотної оцінки ризику та брифінгів військові зобов’язані враховувати такі фактори, як погодні умови, тип місії та потенційні загрози. Хоча Козіол працює у штабному департаменті армійської авіації, він не брав безпосередньої участі у виконанні або нагляді за цим польотом.

Відео дня

Раніше того ж дня міністр оборони Піт Хегсет заявив, що цей політ був "звичайним" і здійснювався у "стандартному" коридорі. Гелікоптер рухався по маршруту 4, який є стандартним для таких польотів, і "не повинно було бути проблем", сказав Козіол.

За його словами, екіпажі 12-го авіаційного батальйону, дислокованого у Форт Белвуар, штат Вірджинія, добре знайомі з повітряним простором Вашингтона та прилеглих територій. Основна діяльність цього підрозділу полягає в транспортуванні військових і урядових VIP-персон у регіоні національної столиці (NCR) і забезпеченні їх евакуації у кризових ситуаціях.

Щодо маршруту польоту Black Hawk, Козіол підкреслив: "Це відносно легкий коридор для польоту, оскільки ви летите по центру річки". Він пояснив, що міські ліхтарі по обидва боки річки слугують природними орієнтирами для пілотів. Крім того, гелікоптер був оснащений навігаційною картою, що дозволяло екіпажу чітко відстежувати свою позицію в реальному часі.

"У вас є темрява річки, і у вас є вогні по обидва боки від вас і, очевидно, поворотний маяк на Reagan National, щоб вказувати на аеродром і весь рух на ньому, щоб вони точно знали, де вони знаходяться", – додав Козіол.

У NCR існує кілька стандартних повітряних маршрутів, якими щоденно користуються урядові літаки. Деякі з цих маршрутів пролягають через заборонений повітряний простір поблизу стратегічних об’єктів, таких як Пентагон, Білий дім, Національний торговий центр та військово-морська обсерваторія.

Кожен політ потребує координації з управлінням повітряного руху, включаючи Вашингтонський національний аеропорт імені Рональда Рейгана, який призначає рейсам унікальний чотиризначний номер для моніторингу їх переміщення. Внутрішньо у військовому підрозділі такі польоти плануються та контролюються з особливою ретельністю.

Пілоти Black Hawk під час польоту використовували окуляри нічного бачення, які можуть зменшувати периферійний зір та впливати на глибину сприйняття. За словами Козіола, військові пілоти регулярно тренуються для мінімізації подібних ефектів.

"Очевидно, що вони корисні вночі, і в міському середовищі вони все ще корисні", – зауважив Козіол. Він додав, що міські ліхтарі можуть ускладнювати використання нічного бачення, однак політ над річкою не мав би створити значних проблем.

Екіпаж складався з трьох досвідчених авіаторів – двох пілотів та старшого бортінженера. Обидва пілоти сумарно мали щонайменше 1500 годин нальоту. Один із них був командиром польоту та інструктором, який контролював щорічну підготовку другого пілота, що мав 500 годин нальоту та раніше також виконував обов’язки командира польоту.

Причина фатальної аварії, внаслідок якої загинули всі члени екіпажу, поки що невідома. Розслідування триває.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

Як писав УНІАН, в ніч на четвер у столиці США розбився пасажирський літак. Момент аварії потрапив на камери спостереження, які зафіксували, що лайнер заходив на посадку, коли йому перекрив траекторію військовий гелікоптер. Відбулося зіткнення, внаслідок якого обидві машини впали у річку.

Президент США Дональд Трамп прокоментував трагедію у своїх соцмережах. Він висловив здивування діями пілота вертольота, а також пасивністю диспетчерів, які не попередили військових про небезпеку зіткнення за пасажирським літаком.

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