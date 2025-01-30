Під час заходу на посадку він зіткнувся з військовим гелікоптером.

У столиці США, Вашингтоні, упав у річку пасажирський літак. Як написав Reuters із посиланням на джерело в авіакомпанії American Airlines, у списку пасажирів були 60 осіб і чотири члени екіпажу.

До теперішнього часу доля людей невідома. На місці падіння літака тривають пошуково-рятувальні роботи.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило, що Bombardier CRJ700 виконував регулярний рейс із міста Вічіта (штат Канзас) до Вашингтона.

Відео дня

На відео з камери спостереження видно, як літак, що йде на посадку в аеропорту ім. Рональда Рейгана, зіткнувся з іншим повітряним судном, після чого стався вибух.

Пізніше у FAA повідомили, що літак зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky U-60. Агентство Reuters повідомило, що на борту гелікоптера були троє військових. Інформації про їхню долю теж поки що немає.

Аеропорт ім. Рональда Рейгана розташований приблизно за 4 км від Білого дому і Капітолію. Президент США Дональд Трамп уже повідомив, що отримує всі дані про авіакатастрофу і рятувальну операцію.

Інші новини про авіакатастрофи

Наприкінці минулого року сталися дві авіакатастрофи, які потрясли світ. Так, 25 грудня пасажирський літак Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines зазнав катастрофи в Казахстані. Із 67 осіб на борту, загинули 38.

А 29 грудня внаслідок авіакатастрофи пасажирського літака в Південній Кореї загинули щонайменше 122 людини. Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Муан, прокотився злітно-посадковою смугою без шасі, врізався в огорожу і вибухнув.

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