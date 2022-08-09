За словами прем'єр-міністра, це питання слід вирішити на загальноєвропейському рівні, але Фінляндія готова діяти і самостійно.

Євросоюз повинен обмежити видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації.

Таку думку висловила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в інтерв'ю Yle.

"Неправильно, що поки Росія веде агресивну і жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити в Європу як туристи. Це несправедливо", - сказала вона

За її словами, це питання слід вирішити на загальноєвропейському рівні, але Фінляндія готова діяти і самостійно.

"Зрозуміло, що росіяни використовують Фінляндію як перевалочний пункт, через нас їдуть в інші країни на відпочинок. Ми обговорюємо це питання в уряді, і дискусія продовжиться. МЗС прояснює цю ситуацію, але з нею пов'язані певні юридичні аспекти. У нас немає власного санкційного законодавства, яке дозволило б обмежити такі дії з боку російських туристів. Можливо, існують інші способи, наприклад, ми можемо загальмувати видачу віз. Тобто фактично обмежити в'їзд, хоча формально він був би відкритий", - зазначила Марін.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити туризм з Росії до Європи, зазначивши, що "відвідування Європи - це привілей, а не право людини".

На таку пропозицію Естонії відреагували і в Києві. Зокрема, глава Офісу президента України Андрій Єрмак погодився з прем'єром, зазначивши, що треба повернути Росію в СРСР, за яким вона так сумує.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Через ці заяви у Кремлі почалася істерика. Зокрема, заступник голови Ради ьезпеки РФ Дмитро Медведєв назвав пропозицію Естонії "черговою нацистською хернею на адресу громадян Росії", а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що будь-які спроби ізолювати росіян або ізолювати Росію - "це процес, який не має перспектив", а "ірраціональність мислення (тих, хто це пропонує) зашкалює".

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