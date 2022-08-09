Вона закликає припинити видачу туристичних віз росіянам.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити туризм з Росії до Європи.

Про це на вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Припиніть видачу туристичних віз росіянам. Відвідування Європи - це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росії припинено. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусіди з Росією несуть тягар (Фінляндія, Естонія, Латвія - єдині точки доступу). Час завершити туризм з Росії зараз", - наголосила Каллас.

На таку пропозицію Естонії відреагували і в Києві. Зокрема, голова Офісу президента України Андрій Єрмак погодився з прем’єркою, наголосивши, що треба повернути Росію в СРСР, за яким вона так сумує.

"Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Бо відвідування Європи – це привілей, а не право людини. Росія буде в ізоляції. Ми разом із союзниками зробимо все для цього. Хотіли в радянський союз? Буде у вас радянський союз", - написав Єрмак у Telegram.

Як повідомляв УНІАН, у інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" у порівнянні із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Нагадаємо, 5 серпня асоціація туроператорів Росії повідомила, що Болгарія зупиняє на невизначений термін видачу росіянам туристичних віз і віз для власників нерухомості. Стверджувалося, що причиною цього рішення стало висилання із Росії 14 болгарських дипломатів.

Проте 6 серпня у Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що не зупиняли видачу віз росіянам. Процес оформлення віз затягується через скорочення технічного персоналу.

Раніше МЗС Росії оголосило 14 співробітників посольства Болгарії в Москві персонами нон ґрата. У відомстві заявили, що це заходи у відповідь на аналогічне рішення Болгарії щодо російських дипломатів.

28 червня Болгарія повідомила про висилку 70 дипломатів і технічних співробітників посольства Росії. Російська влада заявила, що робота посольства і генконсульств тепер "фактично паралізована".

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