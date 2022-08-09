Прем'єр-міністр Естонії закликала зупинити туризм з Росії до Європи, зазначивши, що "відвідування Європи - це привілей, а не право людини".

Сьогодні прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки в країни Європейського Союзу. У Москві вже зробили ряд істеричних і хамських заяв через цю пропозицію.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" звинуватив Естонію в "нацистській хріні".

"Чергову нацистську хрень на адресу громадян Росії видала і естонська тітка: "Відвідування Європи – це привілей, а не право людини". Так і хочеться їй нагадати інші слова: "Те, що ви на волі, не ваша заслуга, а наше недопрацювання", – написав він.

Також прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначив, що будь-які спроби ізолювати росіян або ізолювати Росію - "це процес, який не має перспектив", а "ірраціональність мислення (тих, хто це пропонує) зашкалює".

Він додав, що "такі заяви йдуть з країн, які і так вже визнані недружніми, і які у своїй недружності заходяться до безпам'ятства. І доходять до таких заяв, які буквально років 80 тому ми чули з центру Європи".

"Сам Зеленський повинен розуміти, що країни Європи, які намагаються "покарати" Росію, вже активно платять за це за рахунками: і самі країни платять за рахунками, і громадяни платять за рахунками. І рано чи пізно ці країни теж почнуть шукати відповіді на запитання, чи все робить правильно Зеленський, що наші громадяни повинні оплачувати його забаганки", - заявив Пєсков, висловивши надію на те, "що з часом здоровий глузд все-таки якось проявить себе, і ті, хто виступав з такими заявами, схаменуться".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії закликала зупинити туризм з Росії до Європи, зазначивши, що "відвідування Європи - це привілей, а не право людини".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Естонія заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання росіянам.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду необхідні закордонний паспорт і паспортні дані приймаючої сторони, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

Вас також можуть зацікавити новини: