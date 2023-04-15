Проект планують завершити у 2026 році.

Фінляндія, яка 4 квітня офіційно стала членом НАТО, показала, як будує паркан на кордоні з Російською Федерацією. На даний момент проводяться підготовчі роботи.

Видання Yle пише, що роботи з будівництва тестового паркану показали, що встановлений графік будівництва цілком реалістичний. Наступний етап облаштування кордону передбачає зведення пунктів пропуску на ділянці 75 кілометрів. Роботи розпочнуться наприкінці 2023 року.

Зазначається, що у 2024-2025 роках на кордоні облаштують дорогу та систему контролю. Всього за кілька років побудують близько 200 кілометрів загороджень. Проект планують завершити у 2026 році.

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Вказано, що мета проекту - перешкодити небажаному перетину кордону. Тільки на прикордонну огорожу виділили близько 145 мільйонів євро, а загальна вартість проекту - 380 мільйонів євро.

Паркан на кордоні Фінляндії та Росії - що відомо

17 листопада 2022 року стало відомо, що уряд Фінляндії має намір побудувати паркан уздовж кордону з Росією. Проект планують реалізувати на ділянці в 260 з 1300 кілометрів російського кордону.

27 лютого 2023 року фінська влада почала будівництво паркану на кордоні з РФ з вирубки дерев з обох сторін прикордонного переходу з фінської сторони Іматра.

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