Не перша країна, котра застосовує такі дії проти території Кремля.

У Фінляндії розпочали будівництво паркану на межі з Росією. Як повідомляє YLE з посиланням на прикордонну службу, спочатку буде зведена тестова огорожа.

Її будівництво розпочали в понеділок, 27 лютого, із вирубки дерев з обох сторін прикордонного переходу з фінської сторони Іматра.

У березні вже перейдуть до будування дороги, а згодом встановлять і систему технічного контролю. Паркан буде зведений до кінця червня 2023-го року. Це буде тестовий варіант довжиною в три кілометри.

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Потім його будуть перевіряти, чи він витримає морози, сніг та теоретичний наплив людей зі Сходу. Відзначимо, що пункт пропуску Іматра є одним із найбільш південних на кордоні Фінляндії та РФ – він веде до російського міста Свєтогорськ.

Загалом будівництво обійдеться в шість мільйонів євро. В неї входить і компенсація землевласникам, на чиїх територіях проходить схема зведення стіни від Росії.

У висоту тестовий паркан буде складати три метри, а на його вершині буде колючий дріт. Також він буде оснащений камерою відеоспостереження з можливістю нічного спостереження, освітлення та динаміки у найважливіших областях.

Паркани поблизу російського кордону: що відомо

Раніше уряд Фінляндії заявив про бажання побудувати паркан уздовж кордону з Росією. Такий проєкт країна хоче реалізувати на ділянці в 260 із 1300 кілометрів межі з РФ.

Литва і Латвія вже будували паркан на кордоні з Росією. Перші завершили свій проєкт у 2017-му році, а другі – у 2019-му.

Польща запланувала зведення паркану на кордоні з Калінінградською областю. Варшава хоче використати успішний досвід будування такої споруди на межі з Білоруссю.

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