Глава французького МЗС вважає, що поки їх склалося недостатньо.

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Франції висловився щодо прагнення України вступити до Організації Північноатлантичного договору.

Зокрема, Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що не бачить достатньо умов, аби Україна приєдналася до НАТО.

"Вважаю, що умови для вступу України до НАТО зараз ще не створені", - сказав політик в інтерв'ю телеканалу BFM у п'ятницю, 18 червня.

🔴 Jean-Yves Le Drian est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC https://t.co/DIzxmMdi1l — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2021

Курс України до НАТО

На початку квітня під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав НАТО єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.

Читайте такожВступ України до НАТО: Путін підрахував час польоту ракет від Харкова до Москви (відео)"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - сказав президент.

У Кремлі своєю чергою заявили, що членство в НАТО може лише погіршити ситуацію на Донбасі.

За словами представниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.

Учасники саміту НАТО 14 червня у заключному повідомленні заявили, що Україна і Грузія можуть стати членами НАТО в майбутньому.

Український Уряд затвердив спеціальний план з підготовки України до членства в Північноатлантичному альянсі.

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Переклад: Катерина Комолова