Президент зауважив, що українська влада обрала в питанні євроатлантичної інтеграції "політику бажаного гостя".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення за підсумками саміту НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу за допомогою Плану дій щодо членства, заявив, що Українська держава заслуговує більшого і достойна бути членом НАТО нарівні з іншими союзниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві.

"Це не просто меседж США до Російської Федерації. Я б тут говорив би про суб’єктність України, щоб отримати цей прямий меседж, очікуючи його багато років, я вважаю, що ми всі дуже багато працювали, і перш за все, працювали наші військові, які показували міцність армії, потужність, що ми готові захищатись. Я про це комунікував з усіма лідерами і наполегливо всіх запрошував саме на Донбас, щоб вони бачили рівень", - заявив він.

Президент зазначив, що "ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну серед одного рівня членів Альянсу не десь там за лаштунками, а дійсно за одним столом".

Також Зеленський вважає підсумкове рішення саміту НАТО щодо України правильним. "Я вдячний президенту США Джо Байдену, ми з ним про це говорили прямо", - зауважив глава держави.

Крім того, Зеленський висловив вдячність країнам Балтії, Польщі, Великій Британії.

"Я вважаю, що ми отримали найбільше, що ми могли отримати - так всі кажуть. Тим не менше, я вважаю, що ми заслуговуємо на більше. Це не через жадібність. Я просто вважаю, що ми дійсно заслуговуємо, щоб бути одними з рівних потужних країн Альянсу, і нас потрібно запрошувати, ми не повинні проситись - я вважаю, що це чесно", - додав президент.

Зеленський зауважив, що українська влада обрала в питанні євроатлантичної інтеграції "політику бажаного гостя".

"...не просто бігати, кричати, ухвалювати якісь закони, вішати плакати, комунікувати зі ЗМІ... я вважаю, що у нас інша політика. Вона правильна, вона не просто політика, це внутрішня міцна позиція щодо поваги до України як до держави, як до нації. Незважаючи на те, що не всім лідерам подобається така пряма позиція, багато хто каже, що у нас дуже жорстка позиція і комусь це не подобається, я вважаю, що вона справедлива і чесна", - додав він.

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"Чи сигнал це для Росії, я не знаю - подивимося, які закінчиться важливий саміт Байден-Путін", - зауважив Зеленський.

Саміт НАТО 14 червня

14 червня за підсумками саміту НАТО у комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вони також висловились на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і формувати зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

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Автор: Костянтин Гончаров