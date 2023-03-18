Ці персональні санкції діятимуть впродовж 10 років.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Башара Асада.

Як зазначаєтсья в указі Зеленського, опублікованого на сайті Офісу президента, санкції проти Асада діятимуть впродовж 10 років. Вони передбачають блокування активів, якщо вони є, та забороняють будь-які торговельні операції тощо.

Санкції також запровадили проти 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада. Загалом під санкції санкційному списку 300 осіб. Серед них троє сирійців, росіяни та один українець з Криму, який також має російське громадянство.

Відео дня

Згідно з другим додатком, санкції також запровадили проти 141 юридичної особи, серед них дві з окупованого Криму – Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Санкції України проти режиму Путіна та його оточення

З початку повномасштабного вторгнення Україна послідовно вводить санкції проти режиму Путіна та його оточення. З початку цього року було кілька пакеті санкцій. 28 січня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Мова йде про 185 компаній та осіб.

Раніше він увів у дію рішення РНБО про санкції проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля. Крім того, він запровадив санкції проти 198 громадян Росії, України та Білорусі.

12 лютого президент України підписав указ про застосування персональних санкцій до 200 осіб, які пов'язані з Росією. Обмеження запроваджені терміном на 50 років.

Вас також можуть зацікавити новини: