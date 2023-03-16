Сирія визнає "нові кордони" Росії у складі з окупованими частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, заявив в інтерв'ю кремлівським пропагандистам Башар Асад.
"Звичайно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не трапилася війна, це історично російські території", - сказав Асад.
За його словами, "чітка і рішуча" позиція Сирії заснована в першу чергу на "історичних фактах". Далі Асад почав повторювати за Путіним, що українські території, мовляв, були "передані Україні" Леніном.
"Вони (ці території) були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів (Володимира) Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції", - заявив Асад.
Увечері 14 березня Асад прибув до Москви на переговори з Путіним, повідомляли російські ЗМІ. Сторони обговорять "актуальні питання" співпраці у політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах.
Крім того, Асад сподівається на "комплексне врегулювання ситуації в Сирії і навколо неї".
Цей візит сирійського президента став першим і з початку повномасштабної війни в Україні, і після великих землетрусів на території Сирії.
Росія і Сирія - історія відносин і підтримка тероризму
Росія щільно підтримує режим Асада в Сирії зброєю і найманцями ПВК з 2015 року.
Під час повстання проти Асада російські окупанти задіяли найжорстокіші методи проти цивільного населення. РФ знищувала бомбардуваннями цілі міста.
Вже у 2022 році РФ перекинула військових з сирійським досвідом вчиняти військові злочини в Україні.
Разом з тим Асад дозволив Путіну побудувати у себе в країні дві постійні авіабази у Хмеймімі та в сирійській провінції Латакія.
Режим Асада залежний від підтримки Путіна, тому схвалює його агресію проти інших країн. Сирія висловилася про визнання терористів "ЛДНР", які вважають себе "республіками", ще влітку 2022 року.
У самій країні панують проросійські настрої, а сирійців вербують до лав ПВК для участі у війні.