Депутати від опозиції негайно закликали до вотуму недовіри уряду.

У Франції прийняли закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Сьогодні в Національній асамблеї мало відбутися голосування по цьому законопроекту, проте прем'єр-міністр Елізабет Борн з дозволу Макрона скористалася статтею 49.3 Конституції, яка дозволяє прийняти закон без схвалення парламенту, пише видання Bloomberg.

Депутати від опозиції негайно закликали до вотуму недовіри уряду.

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"Ми не можемо робити ставки на майбутнє наших пенсій. Якби всі проголосували відповідно до своєї совісті і відповідно до своїх минулих позицій, ми б не були там, де ми сьогодні", - заявила Борн законодавцям в Парижі, коли оголосила про рішення уряду.

Якщо Макрон програє вотум недовіри, пенсійний законопроект буде анульований, а уряду доведеться піти у відставку. Але такий крок вимагатиме підтримки деяких консервативних законодавців.

Скандальний закон про підвищення пенсійного віку у Франції

10 січня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала підвищення пенсійного віку для французів. Основні положення реформи включають в себе підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.

Франція зіткнулася з вуличними протестами і серйозними заворушеннями, оскільки транспортники і персонал нафтопереробних заводів починають страйки через план Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік до 64 років.

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