Французи незадоволені ініціативою уряду Макрона щодо збільшення пенсійного стажу.

Сьогодні у Франції очікуються масові демонстрації проти пенсійної реформи уряду чинного президента Емануеля Макрона. Всього на території країни планують провести не менше 250 організованих мітингів.

За даними Reuters, у суботу, 11 лютого, сотні тисяч французів готові вийти на вулиці своїх міст для того, щоб оскаржити законодавчу ініціативу уряду Франції збільшити трудовий стаж для виходу на пенсію з 62 до 64 років.

Як прокоментував глава одного з найбільших профспілок країни CFDT Лоран Берже, сьогодні очікується великий наплив демонстрантів.

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"Я очікую багато людей. Нас має бути дуже багато",- прокоментував він напередодні виданню.

Повідомляється, що з початку 2023 року профспілки Франції організували не менше трьох масштабних загальнонаціональних страйків з метою "натиснути" на реформу Макрона. Один з найбільших мітингів відбувся в четвер, 19 січня. За оцінками влади, тоді на демонстрації вийшло 1,27 мільйона осіб.

Видання пише, що серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) французи проводять на пенсії найбільшу кількість років й не збираються відмовлятися від цього привілею.

У суботу, 11 лютого, французькі профспілки в спільній заяві закликали урядом відкликати законопроект щодо нової пенсійної реформи, попередивши, що в іншому випадку рівень подальших страйків призведе до "закриття Франції".

"Якщо уряд продовжить залишатися глухим, то міжпрофспілкове угруповання закличе закрити Францію", - заявили вони перед суботніми маршами.

Раніше також стало відомо про перспективи пенсійної реформи для України, яка передбачає введення спеціальної накопичувальної системи.

Пенсійна реформа Емануеля Макрона

Реформа пенсійної системи - одна з головних передвиборчих обіцянок президента країни Еммануеля Макрона в рамках його першої президентської кампанії у 2017 році. Раніше він називав реформу "життєво важливою" в контексті забезпечення життєздатності пенсійної системи у Франції. У квітні 2022 року Макрона переобрали на другий президентський термін, після чого уряд вирішив втілити в життя його передвиборчі обіцянки.

10 січня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала підвищення пенсійного віку для французів. Основні положення реформи охоплюють підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.

Також хочуть збільшити мінімальний термін внесків працівника до пенсійного фонду до 43 років. При цьому в уряді обіцяли збільшити рівень мінімальної пенсії для французів до 1200 євро на місяць.

У Мінпраці очікують, що реалізація реформи допоможе системі вийти на новий рівень. Наразі вона вважається збитковою для французького бюджету. Очікується, що скорочення пенсійного віку на два роки й продовження періоду виплат принесе додаткові 17,7 млрд євро (19,18 млрд доларів) у вигляді щорічних пенсійних внесків для Франції.

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