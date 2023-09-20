Андрій Юсов констатував, що російські сили втрачають свій вплив у всьому світі.

В українській розвідці прокоментували статтю CNN про те, що Україна нібито причетна до атак на воєнізоване угруповання в Судані, яке підтримує ПВК "Вагнера". Оприлюднену інформацію не підтвердили, але й не спростували.

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати", - повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна.

Водночас він вказав, що в ГУР можуть лише констатувати, що російські сили втрачають свій вплив у всьому світі і все те, що збирали з часів СРСР.

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"Це, зокрема, стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських військових злочинців в будь - якій точці світу, де б вони не знаходилися", - підсумував Юсов.

"Українська" операція в Судані - що написали журналісти CNN

Видання CNN випустило статтю про те, що нібито українські спецслужби, ймовірно, могли провести сухопутні та атаки FPV-дронами на ополчення в Судані, яке підтримують найманці ПВК "Вагнер".

Зазначається, що українське військове джерело охарактеризувало операцію як роботу "несуданських військових". На питання про те, чи стоїть за атаками Київ, джерело відповіло тільки, що "ймовірно, відповідальність за це несуть українські спецслужби".

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