Зазначається, що влада Судану не вірить у те, що українці провели операцію на їхній території.

Українські спецслужби, ймовірно, стояли за серією ударів безпілотників та наземною операцією, спрямованою проти ПВК "Вагнер", що підтримує місцеве ополчення, в Судані. Це підвищує ймовірність того, що наслідки російського вторгнення в Україну поширилися далеко від лінії фронту.

Видання CNN пише, що українське військове джерело охарактеризувало операцію як роботу "несуданських військових". На питання про те, чи стоїть за атаками Київ, джерело відповіло тільки, що "ймовірно, відповідальність за це несуть українські спецслужби". Операція включала серію нападів на воєнізовану групу "Сил швидкої підтримки" (RSF), яка, як передбачається, отримує допомогу від російської групи найманців "Вагнер" для боротьби з суданською армією за контроль над країною.

Журналісти CNN не змогли незалежно підтвердити причетність України до серії ударів. Але отримані відеоматеріали продемонстрували український стиль атак дронів.

Два комерційних дрона, які широко використовують українці, брали участь як мінімум у восьми ударах, при цьому на контролері дрона було видно український текст. Експерти також заявили, що використана тактика, а саме схема пікірування дронів прямо на ціль, була вельми незвичайною для Судану і африканського регіону.

Таємні удари України в Судані ознаменували б драматичне і провокаційне розширення театру військових дій Києва проти Москви. Крім серії атак українських безпілотників, які завдали ударів глибоко по території Росії, тривалий контрнаступ ЗСУ був зосереджений на окупованих територіях сходу і півдня країни.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за удари, які були відображені на кадрах безпілотника. Уривки відеороликів з'явилися в соціальних мережах. Високопоставлене суданське військове джерело заявило, що він "не знав про українську операцію в Судані" й не вірить в це.

Багато чиновників США, схоже, не знали про інцидент і були здивовані припущенням, що удари і наземна операція могли бути проведені українськими силами. Відео, на яких чергуються кадри від пілота, кадри дрона, що спостерігає зверху, і сам диспетчер, показують послідовність ударів дронів в Омдурмані та його околицях.

FPV дрони дозволяють пілотам спостерігати за операцією "очима" безпілотника. На одному з роликів видно те, що схоже на дрон DJI MAVIC 3. Обидва типи дронів комерційно доступні і широко використовуються українськими збройними силами.

Дрон DJI MAVIC 3 має максимальну дальність польоту 30 кілометрів, дальність передачі відео 15 кілометрів і час польоту 46 хвилин, що вказує на те, що пілот керував дроном з міста або дуже близько до нього.

На відео з монітора контролера дрона видно текст англійською та українською мовами, в тому числі "Зупинити" або "Стоп". Оператора дрона, який схожий на іноземця, також можна побачити у відображенні, але оператор одягнений в балаклаву і його неможливо ідентифікувати.

Британський дослідник, який керує Caliber Obscura проаналізував для CNN відзнятий матеріал і сказав, що пристрій відповідає тим, які українські сили використовують для управління дронами DJI MAVIC.

CNN геолокувала місця атак та наземних операцій, показаних на відео з дронів, але не змогла незалежно перевірити дату, коли ці відео були зняті. Кілька ударів по мосту Шамбат, що з'єднує Омдурман і Хартум, схоже, збіглися з місцевими повідомленнями в соціальних мережах про напад 8 вересня.

За словами іншого високопоставленого суданського джерела, удари відбулися всього через два дні після того, як "Вагнер" сприяв доставці великого конвою зі зброєю в Судан через гарнізон RSF в аль-Зуругу, на південному заході країни, недалеко від кордону з Чадом. Чиновник повідомив, що велика кількість транспортних засобів, в тому числі кілька вантажівок зі зброєю "Вагнера", прибуло в Зуруг 6 вересня. CNN отримала супутникові знімки, на яких видно понад 100 транспортних засобів, включаючи десятки вантажівок. Суданські джерела повідомили про конвой зі зброєю.

Два чадських військових інформатора розповіли, що конвой прямував через Чад в Зуруг, що сигналізує про розширення сфери впливу Росії і "Вагнера" в Африці, яка включає Малі, Судан, ЦАР і Лівію.

Потужна російська група найманців відіграла ключову роль у закордонних військових кампаніях Москви, а саме в Україні, і її неодноразово звинувачували у здійсненні впливу. В Африці це допомогло розширити владу Москви і захопити ресурси.

Шість ударів безпілотників були націлені на пікапи, що проїжджали по мосту Шамбат. Вісім інших атак вдарили по припаркованих авто, будівлі і озброєним людям в Омдурмані і західному передмісті Омбада, де Суданські військові за останні тижні провели серію повітряних нальотів на позиції RSF, які забрали життя десятків мирних жителів.

На одному з відеороликів видно, як мінімум трьох іноземних бойовиків, які вчинили наліт на будівлю. У ролику, очевидно записаному на натільну камеру, солдати були в окулярах нічного бачення, а у одного з солдатів, судячи з усього, була ракетна установка. Знімок з повітря, що показує війська, що наступають на будівлю, був геолокований CNN в районі Омдурмана, недалеко від того місця, де сталися удари безпілотників.

Згідно з джерелами, "Вагнер" постачав RSF ракетами класу "земля-повітря", підтримуючи воєнізовані формування RSF і їх лідера Мохамеда Хамдана Дагало в боротьбі за владу з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурхан, який править Суданом і контролює збройні сили.

Вім Звейненбург, керівник проекту гуманітарного роззброєння голландської миротворчої організації PAX, сказав, що це перший раз, коли безпілотники були помічені в Африці.

"Такі баражуючі безпілотники вперше спостерігаються на Африканському континенті", - сказав Звененбург, який спеціалізується на нових військових технологіях, включаючи безпілотники. "Однак за останній рік ми спостерігаємо зростання використання таких дронів в Україні".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Звіненбург заявив, що як українські, так і російські сили експериментують з FPV-дронами, оснащуючи їх реактивними гранатами. Високоманеврені і точні боєприпаси можуть нести досить велике корисне навантаження, щоб знищити транспортний засіб. Хоча безпілотники раніше використовувались для скидання бомб в Ефіопії, Нігерії та Лівії, використання комерційних безпілотників з озброєнням, які вибухають при ударі, є новим явищем в Африці, додав він.

Деякі з осіб, які стали об'єктами нападу, були одягнені в місцевий одяг і світлу уніформу, схожу на форму солдатів RSF і союзних ополченців. На одному з відео видно, як бойовики з АК-47 тікають з місця рейду.

RSF, яка має велику присутність у столиці Хартумі та Омдурмані, зазнає частих повітряних атак з боку Суданських військових з тих пір, як у квітні спалахнули бойові дії між двома угрупованнями. У своєму виступі в четвер глава RSF Хемедті заявив, що його сили практично домінують в штаті Хартум, в який входить Омдурман, і розповів про недавні невибіркові повітряні атаки на міста регіону.

До спалаху насильства цієї весни Бурхан і Хемедті були союзниками, які скинули міжнародно визнаний перехідний уряд у 2021 році. Військовий уряд Судану отримував підтримку "Вагнера" в минулому, але з роками Хемедті став кращим союзником найманців в країні. Російські найманці повністю відвернулися від армії Судану, коли почалися бойові дії, підтримавши Хемедті і його бійців.

CNN розкрила маршрути поставок зброї, які допомогли підтримати цей конфлікт, що проходять через ключові транзитні пункти "Вагнера": російську військово-повітряну і військово-морську базу в сирійському прибережному районі Латакія, бази "Вагнера" в Лівії і аеропорт Бангі в Центральноафриканській Республіці. "Вагнер" має значну присутність в ЦАР, а також на значній частині Східної Лівії, яка межує з Суданом і де ренегат генерал Халіфа Хафтар контролює величезні території.

"Близько 90% зброї RSF надійшло від "Вагнера", — повідомило CNN високопоставлене суданське джерело, додавши, що поставки російськими найманцями зброї RSF тривають, попри смерть Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі 23 серпня.

Смерть Пригожина підняла питання про майбутнє операцій "Вагнера" в Африці, де група найманців використовувала жорстоку тактику для підтримки войовничих угруповань і авторитарних режимів в обмін на цінну руду. Ці ресурси, включаючи величезні концесії в суданській золотодобувній промисловості допомогли Москві у військових діях проти України і допомогли їй обійти широкомасштабні західні санкції.

Аналітики і дослідники припускають, що Кремль зміцнив контроль над діяльністю угруповання найманців в Африці в рамках більш масштабних зусиль по включенню угруповання до складу Міністерства оборони Росії після невдалого заколоту Пригожина.

Пригожин повернувся до Росії з Африки перед тим, як його літак розбився, в результаті чого загинули всі, хто знаходився на борту. Через два дні після смерті Пригожина заступник Міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров відправився в турне по п'яти країнах, по старих місцях "Вагнера" : Лівії, Сирії, Малі, Буркіна-Фасо І ЦАР.

Під час саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі в кінці липня керівник секретних наступальних операцій російської військової розвідки генерал Андрій Авер'янов був присутній на зустрічах з керівниками Малі, ЦАР, Еритрея і Буркіна-Фасо.

"Ми неодноразово запитували Кремль про підтримку "Вагнером" RSF, і вони сказали нам, що у них немає інформації про це", — повідомило CNN високопоставлене суданське джерело. "Для нас Кремль і "Вагнер" одне і те ж".

В ході боротьби з Росією Київ надає стратегічне значення поглибленню зв'язків за кордоном, в тому числі між африканськими країнами. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за останній рік здійснив три поїздки на континент, відвідавши понад 10 країн.

"Росія дуже старається утримати країни в своїй орбіті за допомогою примусу, хабарництва і страху... У Росії є два інструменти для її роботи в Африці, найпотужніші з них — пропаганда і "Вагнер". Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити Росію, а в тому, щоб звільнити Африку з-під контролю Росії", — заявив Кулеба.

Ситуація в Африці - останні новини

В кінці липня в Нігері військові влаштували заколот, в ході якого повалили законного президента і уряд,захопивши владу. Цей переворот отримав моральну підтримку малі та Буркіно-Фасо, де раніше відбулися військові перевороти і які взяли проросійський курс у своїй політиці.

17 вересня Малі, Нігер та Буркіна-Фасо, керовані дружніми до Москви військовими хунтами, підписали угоду про військовий союз. Це сталося на тлі загрози вторгнення сусідніх країн і безперервної війни проти ісламських повстанців.

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