Члени ХАМАС хочуть припинення боїв, принаймні - тимчасово, дізналися журналісти.

Тривати бої між ХАМАС та Ізраїлем, ізраїльська сторона переносить фокус своєї військової кампанії на південь Гази, і там їй, імовірно, "світить" найтяжчий етап шеститижневої війни, оскільки вона прагне розгромити бойовиків і повернути заручників на тлі поглиблення гуманітарної кризи.

Ізраїльським військам значною мірою вдалося взяти під контроль північну частину сектора Гази, але вони тільки частково знищили військовий потенціал ХАМАСу і не знешкодили багатьох його лідерів, пише The Wall Street Journal, посилаючись на відомості високопоставлених ізраїльських офіцерів та аналітиків.

"В останні дні ізраїльські командири сигналізували про зміщення на південь, припускаючи, що багато бойовиків ХАМАС втекли туди, коли ізраїльські війська увійшли, і що деякі лідери сховалися в густонаселених містах чи в підземних тунелях, де менше авіаударів і менше бойових дій...", - наголошується в матеріалі.

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За словами джерел журналістів, на півдні бойовики майже напевно виявляться більш рішучим супротивником, оскільки у них залишиться мало варіантів розвитку подій, окрім як битися.

"Заручники є найкращим важелем, який є у лідерів ХАМАС, щоб пережити переміщення Ізраїлю на південь, оскільки бойовики прагнуть припинити бойові дії, принаймні тимчасово", - додали співрозмовники.

Журналісти з'ясували, що бойові дії ізраїльських сил в південній частині сектора Гази будуть ускладнені через те, що там знаходиться багато мирних жителів.

Заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер в ефірі каналу CBS закликав ізраїльську сторону звузити "зону активних бойових дій, уточнивши, де цивільні особи можуть шукати притулку від бойових дій" на півдні.

У центрі уваги Ізраїль - новини, які варто знати

7 жовтня бойовики ХАМАС вдерлися в Ізраїль, захоплювали територію, вбивали людей і брали заручників. За відомостями влади Ізраїлю, в результаті атаки загинули 1200 осіб, а заручниками стали сотні людей.

Ізраїльські силовики розібралися з нападниками і вирішили провести наземну операцію в секторі Гази, щоб звільнити заручників і усунути від влади ХАМАС.

Війська Ізраїлю активно боролися з бойовиками на півночі сектора Гази. Журналісти з'ясували, що зараз майже всі з приблизно двох мільйонів осіб, що живуть в секторі Гази, знаходяться в його південній частині в школах, таборах для біженців та у будинках.

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