Виклик посла України до МЗС свідчить про невдоволеність офіційного Нью-Делі словами Зеленського.

МЗС Індії викликало українського посла, щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі в Росії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та російського президента Володимира Путіна.

Як пише індійське видання Economic Times, там обговорювали нещодавню критику президента Володимира Зеленського на адресу прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді через його візит до Росії в день масованого ракетного удару росіян по Україні.

Там зазначають, що виклик посла України до МЗС свідчить про невдоволеність офіційного Нью-Делі словами Зеленського.

Відео дня

"У понеділок Індія обговорила з послом України в Індії зауваження, зроблені президентом Володимиром Зеленським на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді під час його візиту до Росії. Як стало відомо ЕП, МЗС викликало українського посла в понеділок і порушило це питання. Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра", - зазначають там.

Economic Times також пише, що Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури після цього інциденту.

Як Зеленський розкритикував Моді

Президент Володимир Зеленський розкритикував візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви того дня, коли російська ракета вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Він назвав цей візит "величезним розчаруванням".

"Це величезне розчарування і руйнівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі в такий день", - написав Зеленський у соцмережі.

Вас також можуть зацікавити новини: