Видання зазначило, що того дня володар Кремля був у чудовому настрої.

Путін весело посміхався у себе в Москві, поки в Києві розбирали завали дитячої лікарні, зруйнованої російською ракетою.

Так журналіст BILD Рене Гарцке прокоментував прийом у Москві прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він приїхав до російської столиці в ті самі хвилини, коли в Києві російська ракета зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит". "Жах у Києві, а Путін посміхається", - написав Гарцке під фотографією зустрічі російського диктатора з індійським очільником уряду.

"Пікантна деталь: того ж дня Путін був у веселому настрої під Москвою, де приймав у резиденції на чаювання прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Кремль заперечує обстріл дитячої лікарні ракетами. Але фотодокази викривають це твердження як брехню", - повідомив журналіст видання.

Відео дня

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит індійського прем'єра Нарендри Моді до РФ на тлі масованих обстрілів України.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої у світі демократії в такий день обіймається в Москві з найкривавішим злочинцем у світі", - сказав глава держави.

Удао по "Охматдиту"

8 липня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 із 38 ракет. Одна з ракет - Х-101 була запрограмована на удар по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни намагаються виправдати ракетний удар по лікарні "Охматдит" і навіть запустили масштабну інформаційну операцію для цього.

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