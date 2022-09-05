Нападник був застрелений озброєними охоронцями.

Біля входу в посольство Росії в столиці Афганістану місті Кабулі терорист-смертник підірвав вибухівку.

Про це пише Al Arabiya.

Повідомляється, що нападник був застрелений озброєними охоронцями, коли він підходив до воріт посольства.

Відео дня

"Не дійшовши до цілі, терорист-смертник був упізнаний і застрелений охороною російського посольства... інформації про жертви поки немає", - заявив начальник поліцейської дільниці Мавлаві Сабір.

ЗМІ також повідомляють, що ціллю атаки була група студентів, а також про те, що російський дипломат і росіянин-охоронець посольства постраждали під час вибуху. Деякі ЗМІ пишуть, що число загиблих може досягати 20 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Австралія припинила здавати в оренду земельну ділянку, на якій Росія збиралася побудувати своє нове посольство.

Вас також можуть зацікавити новини: