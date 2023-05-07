У провінції Альберта сталося 103 пожежі.

У Канаді вирують масштабні лісові пожежі, які знищили понад 120 тисяч гектарів. Через це влада ухвалила рішення про евакуацію понад 24 тисяч жителів провінції Альберта.

Як повідомляє NBC, у провінції сталося 103 пожежі. Вогонь знищив приблизно 121 909 гектарів.

Зазначається, що обов'язкова евакуація торкнулася 24 511 осіб, які проживають на півночі і в центрі Альберти. Під евакуацію потрапили населені пункти округу Йеллоухед, графства Гранд-Прері, а також громади корінних народів. При цьому евакуювати можуть ще 5200 жителів, у тому числі в округах Паркленд і Седдл-Хіллз.

Відео дня

Масштабні лісові пожежі у світі

На початку квітня 2023 року масштабні лісові пожежі охопили Іспанію. Влада заявила про терористів-паліїв. Через масштаби лиха довелося евакуювати людей.

У лютому 2023 року горіли ліси в Чилі. Через масштабні пожежі під загрозою опинився найменший олень у світі. Загинули понад 20 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: