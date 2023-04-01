На тлі посухи і надзвичайно теплої погоди північ Іспанії охопили великі пожежі, можливо, через підпали.

Кілька регіонів Іспанії охопили сильні лісові пожежі. Влада вважає, що працюють палії-"терористи". Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що лише в одному регіоні Астурія на півночі Іспанії станом на п'ятницю вирувало понад 90 лісових пожеж. Для їх гасіння владі довелося задіяти понад 600 пожежників. Кілька невеликих міст були евакуйовані.

Пожежі охопили лісові масиви на тлі посухи і незвично сухої зими. При цьому місцева влада впевнена, що причиною пожеж стали не тільки природні умови, а й підпали.

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"Ми стикаємося з чимось, чого ніколи не бачили. Це справжній теракт, це скоординовані дії. Ми стикаємося з справжніми терористами, які наражають на небезпеку життя, міста і селища", - заявив президент регіону Астурія Адрьян Барбон.

У поліції заявили, що відкрили вже кілька кримінальних справ, але особа палія поки не встановлена.

Reuters зазначає, що в минулому навмисні підпали часто здійснювали скотарі, які бажають отримати додаткові пасовища на місці вигорілих лісів.

Посуха та пожежі в Іспанії

В останні роки Іспанія систематично страждає від сильних посух і спричининих ними масштабних пожеж. Минулий рік в цьому плані був дуже важким для країни.

Через сильну посуху в Іспанії почали пересихати навіть великі водойми. Це призвело до низки дивних інцидентів. Наприклад, з-під води почали проступати старі споруди і навіть цілі села, які колись давно довелося затопити при створенні штучних водосховищ.

Природні катаклізми, від яких страждає Південна Європа – це частина глобальної кліматичної катастрофи, про яку попереджають вчені. У НАСА відзначають, що в майбутньому посухи і повені будуть ставати все більш руйнівними.

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