Площа лісових пожеж в Чилі вже досягла 300 тисяч гектарів.

Лісові пожежі у Чилі знищили сотні будинків і поставили під загрозу найменшого у світі оленя. За даними Reuters, лісові пожежі в центральній частині Чилі вже забрали життя 24 людей і безліч будинків. Вчора вогонь поширився на нові райони, спалюючи місця проживання вразливих лісових тварин.

"Ми закликаємо всіх, хто може, подбати про ліси, які горять, а також про наших тварин, зразках життєвої важливості", - сказала менеджер центру реабілітації диких тварин в Чільяні Валентина Аравена.

Як повідомляється, пожежі охопили понад 300 тисяч гектарів. Влада заявила, що близько 2180 людей отримали поранення і 1180 будинків були знищені.

Тим часом у реабілітаційному центрі ветеринари лікують опіки у тварин, постраждалих від вогню, серед яких найменший олень у світі. Фахівці кажуть, що це важливі види, які допомагають поширювати насіння.

"Ми намагаємося стабілізувати їх (тварин - УНІАН), лікувати, полегшувати біль від отриманих опіків і, в ідеалі, реабілітувати їх, щоб вони могли повернутися в дику природу", - сказала Аравена.

Смертоносний зсув у Перу

Днями в Перу після проливних дощів зійшов гігантський зсув, поховавши під шаром землі сотні житлових будинків.

Жертвами стихії стали до 40 осіб, а момент сходу зсуву потрапив на відео.

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