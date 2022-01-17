У поліції Алмати повідомили про сім атак на морги міста.

Начальник Департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов назвав число загиблих під час недавніх масових вуличних заворушень у місті.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

"Серед громадян померло 149 осіб. Серед правоохоронців загинуло 11 осіб", — сказав Таймерденов.

При цьому він не уточнив кількість жертв серед мирного населення, яке не брало участь у заворушеннях, але стало мимовільною жертвою застосування летальної зброї.

Також Таймерденов повідомив про сім атак на морги міста, організованих, за його словами, "професійно підготовленими" нападниками в дні надзвичайного стану.

"Напади здійснювали професійно підготовлені люди, які досконало володіють зброєю, методами ведення бою. При цьому вони не залишали вбитих і поранених, а забирали їх з собою. У ці дні було сім нападів на морг, в ході яких 41 тіло загиблих було викрадено невідомими особами", — заявив Таймерденов на брифінгу.

Нагадаємо, начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Казахстану Серік Шалабаєв заявив, що у заворушеннях по всій країні загинуло 225 осіб. Це перші офіційні цифри, які "носять попередній характер", сказали в прокуратурі.

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