За даними Генпрокуратури, серед загиблих 19 силовиків.

В результаті січневих подій у Казахстані загинули 225 осіб. Про це на брифінгу заявив начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Серік Шалабаєв.

За даними Шалабаєва, серед загиблих 19 силовиків, повідомляє місцевий ресурс "Vласть".

"На жаль, жертвами актів тероризму стали мирні громадяни", - сказав він, додавши, що до загального числа входять і "бандити".

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Конкретних даних про кількість загиблих мирних громадян представник Генпрокуратури не повідомив.

"На сьогодні встановлено 4 578 потерпілих з них 4 353 поранено, в тому числі 3 393 співробітників силових відомств", - зазначив він.

"Дані попередні й можуть уточнюватися і змінюватися", - сказав він.

Шалабаєв зазначив, що зараз Генпрокуратура розслідує 546 кримінальних справ, у тому числі 44 - за актами тероризму, 34 - за масовими заворушеннями, 15 вбивств. В ІТТ - 672 підозрюваних, 446 взяті під варту з санкції суду, звільнено близько 100 осіб.

Він заявив, що в прокуратуру надійшло 32 скарги про неправомірні дії співробітників правоохоронних органів, вони перевіряються.

Зараз в клініках продовжують лікування 265 постраждалих в результаті подій, 67 з них знаходяться в реанімації, повідомила директор департаменту зі зв'язків з громадськістю Міністерства охорони здоров'я Асель Артакшинова.

Події в Казахстані:

У Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ.

Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги у "наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними та підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

У той же день Токаєв заявив, що в країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений. За словами президента, в Казахстані розгорнуті колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

15 січня 2022 року в Росії заявили про повернення восьми літаків з "миротворцями" з Казахстану.

15 січня 2022 року в Казахстані почалися затримання винних у підвищенні тарифів на газ.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.