У найбільшому місті Казахстану вилучили десятки одиниць вогнепальної зброї.

У місті Алмати, яке є найбільшим населеним пунктом в Казахстані, затримано 1 237 протестувальників.

В Алмати затримали людей, причетних до злочинів, зокрема, до "терористичних атак" і мародерства, повідомив Telegram-канал KazTAG, посилаючись на відомості комендатури міста.

У комендатурі додали, що станом на понеділок, 10 січня, в Алмати вилучили 1 428 боєприпасів і 31 одиницю вогнепальної зброї.

Читайте такожНаслідки протестів у Казахстані: президент назвав кількість військових ОДКБ у країніЗа відомостями МВС Казахстану, всього з початку протестів в країні затримали 9 900 осіб.

Протести в Казахстані 2022 – що потрібно знати

У країні 2 січня люди вийшли на вулиці через те, що газ для автомобілів серйозно подорожчав. Акція стала загальнонаціональною.

Пізніше протестувальники, зокрема, вимагали відставки президента Касима-Жомарта Токаєва, уряду і демократичних нововведень.

За даними ЗМІ, правоохоронці застосували до протестувальників силу, проте влада стверджувала, що мирних людей ніхто не чіпав.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. Після цього ситуація тільки загострилася – між учасниками акцій протесту і силовиками почалися серйозні зіткнення, був запроваджений режим надзвичайної ситуації.

"Найгарячіша" ситуація була в Алмати – в місті захопили низку адмінбудівель і аеропорт, в ніч на 6 січня почалися мародерства. Для встановлення порядку влада вирішила провести "антитерористичну операцію", місто почали "зачищати" від протестувальників.

Після цього Токаєв попросив країн-членів учасниць Організації Договору колективної безпеки (крім Казахстану в неї входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан) допомогти у наведенні ладу.

Військових до Казахстану вже відправили РФ, Білорусь, а також Вірменія.

Президент назвав учасників акцій протесту "терористами" і дозволив стріляти в них без попередження.

За офіційними відомостями, в Казахстані з початку протестів загинули 164 особи, серед них є двоє дітей. У МЗС України поділилися, що серед загиблих чи затриманих наших земляків немає.

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