Каранджа очолював Асоціацію католицьких лікарів Кенії. Він виступав за парові інгаляції та таблетки гідроксихлорохіну при лікуванні коронавірусу і намагався довести непотрібність вакцинації.

У Кенії від коронавірусу помер глава Асоціації католицьких лікарів Стівен Каранджа. Він виступав проти вакцинації проти COVID-19, а декілька тижнів тому заявив, що щеплення абсолютно не потрібне.

Про це пише BBC.

Каранджа виступав за парову інгаляцію та пігулки гідроксихлорохіну. Його заяви спростовували місцеві лікарі та Всесвітня організація здоров’я, а згодом у нього розпочався конфлікт з католицькою церквою.

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Також лікар часто виступав на різних форумах, закликаючи до альтернативних методів лікування. Він помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, через тиждень після ушпиталення.

Каранджа був не тільки противником вакцини від COVID-19. У 2019 році він очолив опозицію проти вакцинації школярок від вірусу папіломи людини, який може спричинити рак шийки матки. Він заявляв, що щеплення не потрібне, тому що цей вірус нібито вражає лише тих, «чий спосіб життя передбачає безвідповідальну сексуальну поведінку».

За п’ять років до цього лікар також виступив проти вакцинації кенійських жінок від правця — він вважав, що це «кампанія зі стерилізації».

Загалом Кенія отримала трохи більше мільйона доз вакцин проти коронавірусу у межах глобальної ініціативи COVAX, більшість із яких уже використали. Країна підтвердила понад 160 тисяч випадків, більш ніж 2,7 тисяч людей померли.

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Автор: Вікторія Гордієнко