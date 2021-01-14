Нові штами важче піддаються діагностиці на ранній стадії захворювання.

У Кенії виявили 16 нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє The East African

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За даними вчених кенійського інституту медичних досліджень, нові штами відрізняються від тих, які були виявлені у Великобританії і Південній Африці.

Як повідомляється, в період з червня по жовтень команда вчених визначила 16 циркулюючих мутацій COVID-19, 12 з яких унікальні.

Дослідники попереджають, що нові штами поширюються швидше, також їх складніше виявити на початковій стадії зараження.

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Новий штам коронавірусу з Британії: що відомо

В грудні у Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні й на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок у Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Переклад: Катерина Лиманська