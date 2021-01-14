Нові штами" кенійського " коронавірусу швидше поширюються / фото REUTERS
У Кенії виявили 16 нових штамів коронавірусу.
Про це повідомляє The East African
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За даними вчених кенійського інституту медичних досліджень, нові штами відрізняються від тих, які були виявлені у Великобританії і Південній Африці.
Як повідомляється, в період з червня по жовтень команда вчених визначила 16 циркулюючих мутацій COVID-19, 12 з яких унікальні.
Дослідники попереджають, що нові штами поширюються швидше, також їх складніше виявити на початковій стадії зараження.
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Новий штам коронавірусу з Британії: що відомо
- В грудні у Британії виявили новий штам коронавірусу та у зв'язку з цим в Лондоні й на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
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- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок у Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
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