У ВООЗ закликали Європу об'єднатися, щоб прискорити процес вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому у ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.

Про це заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає РБК-Україна з посиланням на "France 24".

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Відповідаючи на питання про ефективність вакцин проти нових штамів COVID-19 Клюге заявив, що "це велике питання, яке викликає занепокоєння".

При цьому він закликав Європу об'єднатися, щоб прискорити процес вакцинації.

"Нам необхідно об'єднатися, щоб прискорити процес. Фармацевтичні компанії, які зазвичай конкурують, повинні спільно різко збільшити виробничі потужності. Це те, що нам зараз потрібно", - заявив Клюге.

Мутація коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН