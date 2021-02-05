Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому у ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.
Про це заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає РБК-Україна з посиланням на "France 24".
Читайте такожNature: Мутації COVID-19 здатні ослаблювати захисну дію двох вакцин
Відповідаючи на питання про ефективність вакцин проти нових штамів COVID-19 Клюге заявив, що "це велике питання, яке викликає занепокоєння".
При цьому він закликав Європу об'єднатися, щоб прискорити процес вакцинації.
"Нам необхідно об'єднатися, щоб прискорити процес. Фармацевтичні компанії, які зазвичай конкурують, повинні спільно різко збільшити виробничі потужності. Це те, що нам зараз потрібно", - заявив Клюге.
Мутація коронавірусу: що відомо
- Нагадаємо, у світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. Через це всі виробники covid-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.
- Також повідомлялося, що нова мутація коронавірусу E484K знижує ефективність вакцин BioNTech / Pfizer в 10 разів. При цьому дану вакцину вже прийняли близько 10 млн осіб.
- Європейський офіс ВООЗ виявив "британський" штам коронавірусу в 22 країнах
- В Японії виявили новий штам COVID-19
- У Кенії виявили понад 15 нових штамів коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram