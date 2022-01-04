У прикордонній службі зазначили, що відстежують ситуацію в сусідній країні.

Киргизстан посилилює охорону на межі з сусіднім Казахстаном, де сьогодні почалися масові протести через підвищення цін на автомобільний газ.

Про це повідомляє 24.kg з посиланням на повідомлення прикордонної служби Киргизії.

"Прикордонна служба ДКНБ КР стежить за подіями в сусідній республіці і на прикордонній території. У разі загострення ситуації будуть вжиті відповідні заходи", - повідомили в прикордонній службі.

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Нагадаємо, сьогодні в Казахстані проходять масові протести. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, вимагаючи відставки уряду. Протести проходять у Жанаозені, Куриці, Акшукурі та інших населених пунктах. Найбільший - в Актау, куди вахтовики прийшли пішки з родовища Каламкас.

Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

В одному з найбільших міст Казахстану Алмати почавлася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими.

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