Про постраждалих поки не повідомляється.

В одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза сутичок між протестуючими та поліцейськими. Сьогодні на вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі й підвищенням цін на газ.

Щоб розігнати протестувальників, силовики зокрема застосовують сльозогінний газ. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

Центр міста, зокрема площу Республіки, затягнуло димом від світлошумових гранат. Повідомляється, що у місті загорілися декілька поліцейських автівок, одна з них підірвалася. Наразі невідомо через що саме стався вибух.

Читайте такожЗа заклики ввести санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі даватимуть до 12 років в’язниціПопри це, поблизу Халик Арени в Алмати зібралося щонайменше 2 тисячі демонстрантів. Почалися затримання.

Доступ до інтернету та месенджерів досі обмежено.

Нагадаємо, сьогодні у Казахстані проходять масові протести через підвищення цін на газ. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, вимагаючи відставки уряду. Протести проходять у Жанаозені, Курику, Акшукурі та інших населених пунктах. Найбільший - в Актау, куди вахтовики прийшли пішки з родовища Каламкас.

Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

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