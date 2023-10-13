Нападник завдав йому кілька ударів.

У Пекіні чоловік напав з ножем на співробітника ізраїльського посольства. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Відомо, що інцидент стався не на території посольства Ізраїлю. Чоловік завдав потерпілому множинні удари ножем, той кричав і намагався захиститися. Все це відбувалося на жвавій вулиці, кілька людей спостерігали за подією, проте побоювалися підійти.

"Співробітник проходить лікування в лікарні і знаходиться в стабільному стані. Мотив нападу з'ясовується", - йдеться в заяві Міністерства.

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Небезпека нападів 13 жовтня

Як відомо, після нападу ХАМАС на Ізраїль і ударів у відповідь по сектору Гази, один із засновників терористичної організації Халед Машаль звернувся до мусульман і закликав їх "влаштувати євреям справжній погром" у п'ятницю, 13 жовтня.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що в останні дні вони фіксують "відверто огидне зростання числа антисемітських інцидентів".

ЗМІ писали, що в Лондоні вандали напали на єврейський ресторан. Велика Британія і ряд інших країн прийняли рішення посилити охорону єврейських громад.

У Франції сьогодні вранці чоловік з ножем прийшов на територію школи і напав на вчителів і охоронця. Місцеві ЗМІ з'ясували, що він родом з Росії. В результаті нападу загинув один учитель, ще дві людини знаходяться в критичному стані.

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