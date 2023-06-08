Від рук нападника постраждали й двоє дорослих людей.

Чоловік з ножем у руках напав на дітей у місті Анессі у французьких Альпах. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Видання Reuters пише, що інцидент стався близько 07:45 за Гринвічем у парку Ле Пак'є в Аннесі. Один зі свідків нападу припустив, що ймовірно метою нападника були діти. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна в шоці, назвавши напад "актом абсолютної боягузтва".

В результаті інциденту постраждали четверо малюків та двоє пенсіонерів. З них двоє дітей і один дорослий госпіталізовані у важкому стані, інші постраждалі отримали менш серйозні травми. За словами місцевого прокурора Лайн Боннет-Матіс, постраждалі діти віком від 22 місяців до трьох років.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн заявила, що підозрюваному в нападі 31 рік. Він громадянин Сирії, якому 10 років тому надали притулок у Швеції. За її словами, він в'їхав до Франції легально і мав при собі шведські документи, що посвідчують особу, і шведські водійські права.

Місцевий прокурор заявив, що немає жодних ознак того, що мотивом нападника був тероризм. Він перебував під слідством у справі про замах на вбивство.

Жінка, яку називають його колишньою дружиною, розповіла, що чоловік християнин.

"Він не дзвонив мені чотири місяці. Наші відносини припинилися, тому що ми жили в Швеції, і він більше не хотів жити в Швеції", - сказала вона, додавши, що раніше він не виявляв схильності до насильства.

За словами журналістів, на момент нападу у нападника був молитовник

Чоловік був оштрафований за шахрайство у Швеції у 2022 році за одночасну вимогу допомоги по безробіттю та студентської допомоги. У постанові говорилося, що у нього були фінансові труднощі, і в якийсь момент йому довелося продати коштовності дружини, щоб звести кінці з кінцями.

Теракт у Франції у грудні 2022 - що відомо

В столиці Франції три людини загинули, ще четверо отримали поранення в результаті стрілянини. У справі про стрілянину в місцевому курдському культурному центрі затримано 69-річного чоловіка, повідомила прокуратура французької столиці.

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