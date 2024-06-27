Речник установи також висловився щодо імовірної причини смерті американського держслужбовця.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки підтвердили смерть аташе посольства США в Україні в одному з готелів Києва.

Відповідну заяву зробив під час брифінгу речник Держдепу США Меттью Міллер. За його словами, американська сторона може "підтвердити смерть держслужбовця США, який був підпорядкований керівнику місії в посольстві в Києві".

Він також висловився щодо імовірної причини смерті чиновника.

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"Є розуміння, що він помер природною смертю", – заявив Міллер.

Смерть аташе посольства США у Києві: що відомо

У ЗМІ повідомляли, що 25 червня в одному з номерів у Hilton у Києві виявили тіло аташе посольства США в Україні.

"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США під керівництвом керівника місії в Посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги", – заявляли в посольстві.

Від ширших коментарів у дипломатичному відомстві відмовилися, аргументуючи це питанням конфіденційності.

Нагадаємо, що у 2020 році в Києві померла співробітниця американського посольства у Києві Санвер Нікаело. Її з травмою голови знайшли перехожі біля залізниці у Шевченківському районі столиці 30 вересня. Жінка померла в лікарні.

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