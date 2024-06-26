Його тіло виявили в одному зі столичних готелів.

В одному з номерів готелю Hilton у Києві виявили тіло аташе посольства США в Україні. Це сталося у вівторок, 25 червня, підтвердили у дипломатичному відомстві виданню "РБК-Україна".

"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США під керівництвом керівника місії в Посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги", – заявили в установі.

Смерть співробітника у посольстві коментувати відмовились, аргументуючи це питанням конфіденційності.

Відео дня

Інциденти зі співробітниками посольства США в Україні

У 2020 році в Україні загинула співробітниця американського посольства у Києві Санвер Нікаело.

Жінку з травмою голови знайшли перехожі біля залізниці у Шевченківському районі столиці 30 вересня. Вона померла в лікарні. При огляді речей в неї виявили посвідчення співробітниці посольства США.

В Офісі президента України тоді повідомили, що у загиблої співробітниці посольства США залишилося четверо дітей і чоловік.

У ЗМІ тоді зазначали, що поліція встановила, що до побиття жінки може бути причетний чоловік 30-40 років. Повідомлялося, що його зріст – 190-200 см, нападник був одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям.

Вас також можуть зацікавити новини: