Пєсков заявив, що український президент "давно перестав бути можливим опонентом" для глави РФ.

У Кремлі різко відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського. Він сказав, що йому не цікаво розмовляти з російським лідером Володимиром Путіним.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков різко розкритикував Зеленського і заявив, що український президент "сам давно перестав бути можливим опонентом" для глави РФ.

"Ми знаємо, з якими обіцянками Зеленський обирався президентом. Він не вирішив проблему Донбасу, він не виконав Мінські домовленості, більше того, як з'ясувалося, він не збирався їх виконувати, він готувався до війни" — звинуватив Зеленського Пєсков.

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Переговори Зеленського з Путіним

Як повідомляв УНІАН, Зеленський раніше заявив, що не зацікавлений у зустрічі з Путіним і переговорах про мир з ним, оскільки той для нього - ніхто.

"Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії", - наголосив український лідер.

Ще в жовтні минулого року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, в якому йшлося про те, що наша країна не може вести переговори з главою РФ Путіним.

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