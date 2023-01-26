Головнокомандувач України заявив, що йому не цікаво зустрічатися з господарем Кремля і вести з ним обговорення можливого миру, так як він не розуміє, хто сьогодні приймає рішення в Москві.

Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним і переговорах про мир з ним.

Український лідер заявив, що Путін сьогодні для нього - "ніхто". Таку думку він висловив в інтерв'ю Sky News, уточнивши, що "не розуміє, хто приймає рішення в Росії", і що хоча Москва і постійно заявляє про мир, вона бреше, атакуючи Україну ракетами. На питання, чи допоможе зустріч з Путіним вирішити війну, Зеленський сказав:

"Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії"

При цьому Зеленський зазначив, що збереження життя українців є для нього пріоритетом номер один у несправедливій війні, розв'язаній путінським режимом.

"Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав Зеленський.

На питання, чи не занадто пізно для переговорів, Зеленський сказав:

"Після повномасштабного вторгнення для мене [Путін] ніхто".

Зеленський про ймовірний наступ РФ

Коментуючи чутки про концентрацію російських сил, український головнокомандувач зазначив, що в останні дні були більш потужні атаки і наступи, і що для українських сил вкрай важливо мати оборонну міць.

"Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати... На сході вони просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірне число. Їм на це наплювати. Вони не рахують своїх людей. Це факт. Ми рахуємо їх людей. Але у нас немає точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони простопродовжують кидають їх, і кидати їх, і кидати їх, і кидати їх", - здивувався Зеленський.

Зеленський про злочини РФ на Донбасі

Раніше президент України заявив, що завдяки рішенням Європейського суду з прав людини наближений день, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію.

"Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій Сходу України в 2014 році і щодо масштабного порушення окупантами прав людини", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський сказав, що це поки проміжне юридичне рішення, але завдяки цьому "ми стали ближче до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію".

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