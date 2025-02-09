Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Водночас він зазначив, що комунікації між російською владою і командою Трампа існують.

За словами Пєскова, у міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, "виникає багато різних комунікацій, які ведуться різними каналами".

"На тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому в даному випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати", - заявив він.

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Відбулася розмова Трампа і Путіна

Президент США розповів, що обговорив із лідером РФ війну в Україні. За його словами, Путіну "не байдуже" на вбивства на полі бою, "він хоче, щоб люди перестали вмирати".

Трамп також сказав, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів, щоб отримати доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки за будь-якого потенційного мирного врегулювання.

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