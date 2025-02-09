Трамп і Путін обговорювали війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв телефоном із російським лідером Володимиром Путіним про війну в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю New York Post.

При цьому Трамп не повідомив, коли відбулася їхня телефонна розмова. Також на запитання, скільки разів лідери двох країн розмовляли телефоном. Трамп відповів: "Я краще не буду говорити".

Водночас Трамп заявив, що Путіну "не все одно" на вбивства на полі бою, "він хоче, щоб люди перестали вмирати".

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Він також наголосив, що в нього "завжди були добрі стосунки з Путіним", на відміну від попереднього президента США Джо Байдена, і заявив, що в нього є конкретний план щодо припинення війни.

"Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Я хочу покінчити з цією штукою", - заявив він.

Трамп також сказав, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів, щоб отримати доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки за будь-якого потенційного мирного врегулювання.

Трамп і війна в Україні

Трамп анонсував, що наступного тижня може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. Швидше за все, поговорю з Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася", - заявив президент США.

Також повідомлялося, що спеціальний представник США Кіт Келлог здійснить візит в Україну після участі в Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

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