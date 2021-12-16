Президент Російської Федерації Володимир Путін відкритий для діалогу з українським колегою Володимиром Зеленським.
Російська сторона зацікавлена в такому діалозі, публікує ТАСС слова прес-секретаря очільника РФ Дмитра Пєскова.
За його словами, поки немає ясності в питанні можливого спілкування Путіна й Зеленського.
"Але президент Путін залишається відкритим для діалогу, і ми зацікавлені в діалозі", – заявив спікер.
Читайте такожПрезидент "створив би для Путіна багато дискомфорту" під час зустрічі – КулебаПєсков підкреслив, що будь-який діалог має бути зрозумілий, підготовлений і орієнтований на досягнення конкретного результату.
Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йдуть бойові дій, і обговорити війну.
Російська сторона, своєю чергою, запросила президента України до Москви.
Агресія Росії проти України – коротка довідка УНІАН
Навесні 2014 року РФ захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися війська Росії.
Влада РФ не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". Російська влада стверджує, що РФ тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.
Переговори щодо Донбасу вели в "мінському" (Україна, Росія, ОБСЄ) і "нормандському" форматах (українська держава, РФ, Німеччина та Франція).