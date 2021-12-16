У питанні можливого спілкування між Путіним і Зеленським поки немає ясності, поділився спікер президента РФ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін відкритий для діалогу з українським колегою Володимиром Зеленським.

Російська сторона зацікавлена в такому діалозі, публікує ТАСС слова прес-секретаря очільника РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, поки немає ясності в питанні можливого спілкування Путіна й Зеленського.

"Але президент Путін залишається відкритим для діалогу, і ми зацікавлені в діалозі", – заявив спікер.

Читайте такожПрезидент "створив би для Путіна багато дискомфорту" під час зустрічі – КулебаПєсков підкреслив, що будь-який діалог має бути зрозумілий, підготовлений і орієнтований на досягнення конкретного результату.

Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йдуть бойові дій, і обговорити війну.

Російська сторона, своєю чергою, запросила президента України до Москви.

Агресія Росії проти України – коротка довідка УНІАН

Навесні 2014 року РФ захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися війська Росії.

Влада РФ не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". Російська влада стверджує, що РФ тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.

Переговори щодо Донбасу вели в "мінському" (Україна, Росія, ОБСЄ) і "нормандському" форматах (українська держава, РФ, Німеччина та Франція).

Автор: Екатерина Присяжнюк