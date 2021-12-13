Проведення референдуму щодо Донбасу – внутрішня справа української держави, зазначив прес-секретар президента Росії.

Стосовно можливого референдуму щодо Донбасу Кремль цікавить, як для опитування громадян могло б бути сформульоване питання.

Проведення референдуму щодо Донбасу є внутрішньою справою України, публікує ТАСС слова прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна – Дмитра Пєскова.

"Проведення референдуму щодо Донбасу – це внутрішня справа України. Там, звичайно, цікаво б зрозуміти, як могло б бути сформульоване питання для цього референдуму", – сказав спікер глави РФ.

Читайте такожНа Банковій назвали умову для проведення в Україні референдуму щодо ДонбасуРаніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає можливості проведення референдуму щодо Донбасу, щодо Криму або в цілому щодо припинення війни.

Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що в Україні будь-який референдум може проводитися тільки на території, яка підконтрольна Києву.

Голова парламенту додав, що у разі проведення референдуму жителі окупованих територій зможуть взяти участь в опитуванні на землі, яку контролює українська влада.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

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Автор: Екатерина Присяжнюк