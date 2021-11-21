Прес-секретар очільника РФ стверджує, що "штучно нагнітається істерика".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключає спроби провокацій, щоб виправдати заяви Заходу про загрозу вторгнення Росії в Україну, яка існує.

Про це представник Кремля заявив на телеканалі "Росія-1", повідомляє ТАСС.

"Цього не можна виключати", – прокоментував Пєсков припущення, що заяви про те, що Росія готує вторгнення в Україну, змушують задуматися про можливість провокації.

За словами Пєскова, "ця істерика нагнітається штучно". "Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнали свої збройні сили з-за океану. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно", – сказав він.

Читайте такожОчільник Пентагону висловився про скупчення Путіним сил на кордоні УкраїниПєсков додав, що спроби силового вирішення кризи на південному сході України матимуть найсерйозніші наслідки.

"Україна, швидше за все, добивається чергової спроби почати силове розв'язання власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе і для всіх в Європі", – заявив представник Кремля.

Таким чином він відповів на слова ведучого, чого добивається Україна заявами про наслідки для Росії в разі вторгнення.

На думку Пєскова, Україна "добивається цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО в Чорному морі, американських, британських солдатів в регіоні, яких стає все більше і більше".

"Ось чого добивається Україна. І це, звичайно, несамовите видовище. Тому що це спричинить найсерйозніші наслідки", – заявив представник Кремля.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, яке вийшло 21 листопада, заявив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Раніше, 31 жовтня, в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій говорилося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія допустить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові території України.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяві зазначили, що, у разі початку масштабних військових дій Російської Федерації проти України, РФ зіткнеться з тяжкими наслідками та буде змушена заплатити високу ціну.

20 листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у масштабне вторгнення Росії в Україну.

Автор: Світлана Закелова