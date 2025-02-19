Пєсков також заявив, що США і Росія зробили "важливий крок" для завершення війни в Україні.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США і Росія зробили "дуже важливий крок" у бік мирного врегулювання війни в Україні.

Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков також сказав, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися до кінця лютого. При цьому Пєсков додав, що для зустрічі Путіна і Трампа потрібна "певна підготовка по лінії МЗС".

Спікер Кремля також заявив, що відносини Росії і США перебувають у "жалюгідному стані" і потребують реставрації. Водночас він зазначив, що переговорний процес зі США отримав в Ер-Ріяді гарний імпульс, "попереду велика робота, але перший крок уже зроблено".

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Пєсков також повідомив, що Путін призначить парламентера від Росії щодо України залежно від того, кого призначать США.

Крім того, він зазначив, що рішення щодо проведення виборів в Україні не можуть ухвалюватися у Вашингтоні або Москві.

Переговори США і Росії в Саудівській Аравії

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися перші за останні три роки офіційні переговори між Вашингтоном і Москвою. Вони були спрямовані на пошук шляхів завершення війни в Україні та нормалізацію відносин.

На зустрічі, яка тривала 4,5 години, сторони домовилися відновити дипломатичні місії та сформувати високорівневі команди для підтримки мирних переговорів. Також обговорювалися перспективи поліпшення економічних відносин між США і Росією після досягнення миру.

Директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст зазначав, що якщо буде досягнуто домовленості щодо початку переговорів щодо війни в Україні, то зустріч президентів США, України та РФ має відбутися "протягом тижнів".

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