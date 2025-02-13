У Кремлі наголосили, що "поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу".

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін домовилися негайно доручити своїм помічникам організацію зустрічі двох лідерів. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

Щодо Росії, то, як зазначив Пєсков, "підготовка з формування переговорної групи для діалогу із США вже почата". Також він наголосив, що запрошення Трампа в Москву не означає, що він приїде 9 травня - на День перемоги.

Що ж до того, чи буде задіяний у майбутніх переговорах Китай, "говорити про конфігурацію сторін поки рано", сказав прессекретар Путіна і додав, що "Москва дорожить відносинами з Китаєм".

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Він зазначив, що "поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу", і наголосив, що "передчасно говорити" про участь у ньому Європи.

За словами Пєскова, Трамп і Путін під час своєї телефонної розмови не піднімали теми "визнання Криму і чотирьох нових регіонів Росії".

Представник Кремля підсумував, що ця розмова "важлива, тому що лідери Росії і США не спілкувались декілька років".

Майбутня зустріч Трампа і Путіна: що відомо

Як розповідав раніше УНІАН, кремлівський диктатор Путін запросив Трампа до Москви під час телефонної розмови 12 лютого 2025 року. Також Путін у ромові висловив згоду з американським президентом, що "довгострокове врегулювання" війни в Україні може бути досягнуто шляхом переговорів.

Китай запропонував у себе провести зустріч Трампа і Путіна з питання України. ЗМІ з посиланням на джерела в Пекіні та Вашингтоні повідомили, що нещодавно китайські чиновники через посередників висунули пропозицію команді Трампа щодо проведення зустрічі з Путіним і сприяння зусиллям після можливого перемир'я.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. "Трамп і Путін, ймовірно, вперше зустрінуться в Саудівській Аравії, сказав він нам в Овальному кабінеті", – повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс.

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