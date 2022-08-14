Латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях, вважають в уряді.

Міністерство юстиції Латвія працює над законом про обмеження двомовності.

Про це в коментарі Delfi повідомив міністр юстиції країни Яніс Борданс.

Закон, який знаходиться в розробці, передбачатиме обмеження використання російської мови на робочих і в громадських місцях.

Він нагадав, що в лютому 2012 року був проведений референдум, на якому 74,8% проголосували проти російської мови як другої державної, і який підтвердив прагнення жителів до латиської мови як до єдиної державної.

Водночас країна пожинає плоди років русифікації - закріпилася практика одночасного використання латиської та російської мов в повсякденному спілкуванні, на робочих місцях, в місцях надання послуг.

Таким чином, сьогодні "латиші повинні знати російську мову в самих різних ситуаціях", зазначає міністр.

"Цього не слід допускати, за винятком певних випадків, які будуть перераховані в законі. Але суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", — вважає Борданс.

За його словами, потрібно встановити заборону на використання мови, яка не є мовою Європейського Союзу, на додаток до державної мови при продажу товарів або наданні послуг.

"Не виключено, що в телефонних і банківських повідомленнях також буде виключена Російська мова", — повідомив міністр.

Торкнеться закон і роботодавців. У разі, якщо від співробітників вимагається знання російської мови, необхідність цього роботодавцю доведеться обґрунтовувати.

Борданс прогнозує, що найближчим часом такий закон може бути спрямований на обговорення. Після цього можна буде подати його до Сейму.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала законопроект про обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

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